A punt, el Calendari d’Advent del Girona

Per segon any consecutiu, el Girona fa un Calendari d’Advent molt particular amb el que es dóna el tret de sortida blanc-i-vermell a les festes nadalenques. A partir de demà 1 de desembre i fins al 25 del mateix mes, cada dia, es llançarà a través de les plataformes de comunicació del club, un vídeo protagonitzat per jugadors i cos tècnic. En aquestes càpsules, futbolistes i entrenadors participaran en concursos, felicitaran el Nadal en diferents idiomes, cantaran Nadales i moltes altres situacions i sorpreses molt divertides.