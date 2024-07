Últims 300 abonaments!

La temporada excepcional del Girona FC també té una resposta excepcional per part dels aficionats fins al punt que només queden 300 abonaments per vendre.

La capacitat de l"estadi de Montilivi és de 9.282 seients i per tant, complint el reglament que determina l"aforament del camp, no tots els seients de l"estadi es poden vendre com abonaments. Això fa que el Club s"hagi de marcar un límit de venda, que en aquest cas s"aturarà en els 7.000 socis.