ACADÈMIA El Cadet A torna a guanyar i segueix segon a Divisió d'Honor

El Cadet A manté un gran nivell competitiu en aquest inici de temporada, i després de sumar tres punts més aquesta jornada, es consolida al segon lloc de la classificació. Els blanc-i-vermells deixen enrere rivals d'entitat com l'Espanyol o la Damm, i només els supera un Barça que rebran dissabte vinent a Torres de Palau. El Juvenil A també recupera sensacions amb un empat de mèrit davant del líder i l'Aleví S12 i l'Infantil A Femení continuen líders.



Hospitalet 2-0 Girona B



El filial veu tallada la seva bona ratxa al camp del segon classificat. Els nois de Sergi Mora han cedit en un dels camps complicats de la categoria, però han caigut amb el cap alt i competint. Els locals s'han avançat molt d'hora amb un golàs de Joel, i malgrat empènyer cap endavant i tenir ocasions per empatar, no ho han aconseguit.



Enric ha tingut una ocasió molt clara abans del descans, i Ot s'ha quedat molt a prop de l'empat a la represa en un error de l'Hospi en sortida que el porter Aliaga ha resolt. L'equip ha tingut la pilota i ha amenaçat en algunes fases, i també Almena ho ha intentat amb una gran acció personal, però en una transició ràpida els locals han sentenciat al tram final a través de Sehou.



Guineueta 3-3 Sènior Femení



El primer equip femení no pot donar continuïtat al bon estat de forma i empata en un partit amb dues parts molt diferenciades. Les blanc-i-vermelles han marxat al descans amb un avantatge de dos gols, però a la represa les locals han fet un pas endavant i han posat molts problemes a les blanc-i-vermelles. La Guineueta ha obtingut l'empat i Núria Relat ha aturat un penal en un segon temps on no han sortit les coses.



Juvenil A 1-1 Badalona



Bon partit dels nois d'Héctor Simor per recuperar sensacions i marcar el camí a seguir. Els gironins s'han mostrat molt sòlids davant de l'equip revelació de la Divisió d'Honor, i han aconseguit incomodar-los en el seu joc interior i mantenir l'ordre al darrere. Musta ha obert el marcador a pilota aturada, però just abans del descans Tomy ha igualat també a través d'un corner. Els dos equips han tingut les seves opcions, però cap dels dos ha pogut trencar la igualtat.



Juvenil B 2-2 Parets



El segon juvenil de l'entitat empata davant del líder. Els blanc-i-vermells mantenen el mateix marge de cinc punts respecte a l'ascens directe després de demostrar caràcter competitiu i empatar dos gols dels visitants. El Parets s'ha avançat doblement en un primer temps on els de Kiku Parcerises s'han quedat amb deu homes, però, tot i això, Toni i Derek han aconseguit dos gols a la represa per igualar el marcador.



Dos equips de l'Acadèmia, líders



L'Aleví S12 i l'infantil A Femení continuen líders a les seves respectives categories. Ambdós conjunts han fet ple de victòries en les onze primeres jornades, oferint un gran nivell de joc.



D'altra banda, l'Infantil A ha empatat en un duel exigent davant un altre dels equips de la part alta i en un dels camps complicats, el del Cornellà, i es manté com a cinquè classificat (1-1).