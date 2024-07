ACADÈMIA El Girona B cau per la mínima a Vilassar

Vilassar de Mar 1-0 Girona B



Els homes de Sergi Mora no poden donar continuïtat a la victòria davant el Tona i tornen a caure per la mínima en un inici d'any complicat. Els gironins s'han vist penalitzats per una acció aïllada al tram final del primer temps en un matx igualat, intens i sense gaires arribades a les àrees. Amb el pas dels minuts han augmentant l'amenaça sobre la porteria local, però més enllà d'intimidar no han pogut finalitzar arribades amb claredat davant un rival ben ordenat que ha defensat l'avantatge. Aquest dissabte, nova oportunitat davant l'Escala d'Aday Benítez per revertir la dinàmica.



Sènior Femení 1-0 Porqueres



Tres punts de bogeria i molt mèrit davant el segon classificat. Les blanc-i-vermelles han completat un partit molt seriós davant un dels rivals més exigents de la categoria, i han trobat el premi del gol a l'últim minut. Meri, atacant l'esquena de la línia defensiva, ha rebut una passada a l'espai i, davant la portera, ha creuat la pilota per desfermar l'eufòria de Vilablareix. L'equip es consolida en tercer lloc i la pròxima jornada visitarà el camp del Sant Cugat.



Juvenil A 0-0 Barça



Punt valuós del Juvenil A per seguir sumant en la lluita per allunyar-se de la zona baixa, i davant un rival sempre molt exigent. Els nois d'Héctor Simón, que fins i tot han tingut una ocasió molt clara al tram final per guanyar, encadenen set dels darrers vuit partits sumant i han aconseguit puntuar davant conjunts de la part alta com el mateix Barça, la Damm o el Real Zaragoza. Tractaran de fer valer el bon moment de forma per plantar cara les dues pròximes jornades als líders, Mallorca i Espanyol.



Ripollet 0-4 Juvenil B



Victòria còmoda dels nois de Kiku Parcerises. Pol Silvero, Érik Formatjé, Cristian Grant i Andrés Vives han anotat els gols d'un matx que s'ha posat de cara molt d'hora i que permet als blanc-i-vermells retallar tres punts al líder, el Granollers, que ha perdut. Actualment són cinquens amb 33, a cinc del primer lloc, i encadenen tres triomfs consecutius.



Les victòries del cap de setmana



Fins a dotze equips del club han aconseguit guanyar aquest cap de setmana. A banda del Juvenil B, en futbol onze també ha tornat a guanyar el Cadet A davant el Reus per consolidar el segon lloc (4-1), i l'Infantil A ha encadenat la quarta victòria consecutiva, davant el mateix rival i amb el mateix resultat. Per la seva banda, el Cadet B s'ha endut els tres punts en la visita a Peralada i encadena cinc victòries i un empat en els darreres tres mesos (0-1). L'Infantil C ha guanyat per 1-5 davant el Baix Ter.



En futbol 7, victòries àmplies del S12, que continua líder, del S11, que és a només un punt del primer lloc, i del S9. Pel que fa al femení, l'Infantil A ha remuntat davant un Europa exigent (2-3), l'Infantil B ha superat el Seagull i suma set jornades consecutives guanyant (1-3), i l'Aleví S12 ha aconseguit el seu segon triomf aquesta temporada amb un 3-6 al camp del CE Aro. A més, el Juvenil A no n'ha sumat tres però sí un punt molt important per ampliar l'avantatge amb la zona de descens.