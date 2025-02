PRÈVIA Girona vs Getafe

El Girona s'ha fet fort a Montilivi, i l'estadi ha de marcar el camí per poder arribar a complir els objectius i tornar a somiar. Després de guanyar el Las Palmas en el darrer compromís a casa, els homes de Míchel buscaran girar full de Bilbao i superar un Getafe molt sòlid en els últims mesos. Els de Bordalás encara no han perdut des de l'inici de l'any 2025, amb tres victòries i dos empats, i travessen un dels millors moments de la temporada. Els madrilenys són catorzens amb 27 punts, i han superat un tram inicial molt difícil, amb una única victòria en les primeres tretze jornades. Fora de casa els resultats no són tan bons, amb només tres victòries i dos empats en onze duels, tot i que han capgirat per complet la dinàmica perquè aquestes tres victòries han estat totes de forma consecutiva en els darrers desplaçaments.

Els noms propis del Getafe

José Bordalás és el gran referent d'un Getafe al qual ha aconseguit impregnar de la seva idea també en la seva segona etapa. El tècnic alacantí va agafar les regnes de l'equip per primera vegada el 2017, aconseguint l'ascens a Primera i classificant-los per Europa. Amb un breu pas intermedi pel Valencia, enguany acumula set temporades dirigint-los, la tercera consecutiva, i sempre ha aconseguit treure el màxim rendiment del grup per fer-lo competitiu. A través de fer-se forts defensivament, aprofiten molt bé les transicions, la pilota aturada i el joc directe per fer mal al rival, sent efectius a les dues àrees. Sobretot al darrere, havent-se convertit en els segons que menys encaixen només per darrere l'Atleti (17), tot i l'aspecte anotador els ha costat, i també són els segons que menys n'anoten (18). Un migcampista, Arambarri, és el màxim artiller amb sis, i el segueixen Carles Pérez, Uche, Álvaro i Borja Mayoral amb dos. David Soria és el porter titular en una rereguarda amb futbolistes experimentats com Djené, Rico o Alderete. Un dels homes importants, Luis Milla, no hi serà per lesió.