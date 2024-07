ACADÈMIA El Girona B empata davant l'Olot

Girona B 1-1 Olot



El Girona B rescata un empat davant el líder que li permet seguir fora de les posicions de descens quan només resten tres jornades de lliga. Els visitants es van avançar just abans de la mitja part a través d'Oriol, però Dawda va igualar el marcador al temps d'afegit des del punt de penal. Ara els homes de Sergi Mora afronten una setmana amb dos partits, dimecres al camp del Prat i diumenge a Riudarenes davant la Rapitenca.

Viladecans 2-2 Sènior Femení

Empat del primer equip femení a domicili davant un rival en plena lluita per la permanència. Les locals s'han avançat a l'equador de la primera part, i la reacció ha estat immediata a través d'Aina. Abans del descans s'han tornat a posar per davant, i tot i el gol d'Emma a la represa, no ha estat possible capgirar l'electrònic. Dissabte vinent reben la Guineueta a Vilablareix.



Real Zaragoza 2-0 Juvenil A



L'equip no pot imposar-se a un camp complicat i cau amb dos gols de Dennis a l'inici i el final de la primera part. Amb la permanència assegurada, els nois de Pep Triadú tancaran el curs dissabte vinent rebent la visita del Platges de Calvià.



Juvenil B 2-3 Mataró

Els nois d'Hèctor Simón ensopeguen a casa davant un rival combatiu. Aarón Blanco ha obert el marcador al quart d'hora de joc, i Ayoub l'ha igualat poc després. Nacho Plaza ha tornat a posar en avantatge als gironins abans del descans, però a la represa Gerard i Mouad han capgirat el resultat i s'han endut els tres punts. Dissabte vinent visiten el Granollers en un duel directe per la part alta.



Les victòries del cap de setmana

L'Infantil C s'emporta els tres punts davant el Bosc de Tosca (4-3). L'aleví S11 s'imposa al Ràcing Blanenc amb solvència, i el benjamí S9 també supera el Santa Eugènia (5-9).

En futbol femení, victòria clau del Juvenil A al camp del Fontsanta per seguir lluitant la permanència. L'Infantil A ha superat l'Igualada (4-1), i l'Infantil B al Cassà (6-0).