ACADÈMIA El Girona B es reafirma a Badalona

Bon cap de setmana en general pels conjunts de base del club, que segueixen sumant punts. La millor notícia ha estat el retorn a la victòria del filial, que s'ha imposat al camp del Badalona fent un bon partit. En una Tercera RFEF molt igualada, l'equip surt del descens i, al mateix temps, es situa tan sols sis punts per sota del play-off.

Badalona 0-1 Girona B

Tres punts importantíssims del filial a l'Estadi Municipal de Badalona. Els nois de Sergi Mora han arrencat amb molta força i Alex Almansa ha obert la llauna als divuit minuts guanyant l'esquena a la defensa i definint creuat davant Craviotto. Poc abans, Miguel ja n'havia tingut una de molt clara que ha tret la defensa sota pals, i l'equip ha estat sòlid també per mantenir l'avantatge.

Els blanc-i-vermells s'han ordenat molt bé i, tot i que el Badalona ha tingut més pilota, no ha aconseguit generar perill davant un Girona B solvent a les àrees. Solans s'ha quedat a molt poc d'empènyer una bona centrada d'Almansa, i Minsu també ho ha provat amb un xut des de la frontal que ha refusat el porter. Poques ocasions de totes formes en una segona meitat on l'equip ha gestionat molt bé el marcador a favor i ha anul·lat en atac un Badalona que havia fet deu dels primers dotze punts com a local. Diumenge vinent rebrem el Castelldefels a Riudarenes a les 12h.

Santa Susanna 2-4 Sènior Femení

El primer equip femení segueix en bona dinàmica i aquest cap de setmana ha tornat a golejar per continuar acumulant victòries i escalant posicions a la classificació. Les blanc-i-vermelles sumen ja sis triomfs en els últims set partits, i se situen quartes a Preferent amb 18 punts al seu caseller.

EF Gavà 2-1 Juvenil A

El Juvenil A gironí no aconsegueix capgirar la mala dinàmica i aquest cap de setmana ha caigut al camp del Gavà. Els nois d'Héctor Simón han encaixat el primer gol ben entrada la segona meitat, i tot i reaccionar i empatar uns minuts més tard, els locals han tornat a posar-se per davant just després. Ara la lliga s'atura una setmana, i els blanc-i-vermells rebran d'aquí a quinze dies el conjunt revelació de Divisió d'Honor, el Badalona, que és líder amb 23 punts.

Juvenil B 4-1 Peralada

Victòria còmoda del segon juvenil blanc-i-vermell fins que s'ha suspès el partit. Al minut 81 el conjunt visitant ha sol·licitat no seguir jugant després de la indisposició d'un dels seus futbolistes, i queda pendent de determinar com es resol el temps restant del matx. De totes formes, bona imatge dels de Kiku Parcerises davant un rival directe, guanyant i escalant fins a la quarta posició en cas que l'equip acabi sumant els tres punts.

Molt bon paper dels cadets i els infantils

El Cadet A segueix a un gran nivell en aquest inici de temporada i es manté com a segon classificat a Divisió d'Honor després de golejar al Vic Riuprimer (1-4). Per la seva banda, el Cadet B també ocupa posicions capdavanteres i amb la victòria davant el Parets encadenen ja vuit jornades puntuant (3-1).

L'Infantil A només ha perdut un partit en aquest inici de lliga, i després de guanyar al Martinenc suma 18 punts que el situen cinquè a Divisió d'Honor en una part alta de la classificació molt igualada (0-2). L'Infantil B, en canvi, no va començar tan bé el curs, però des de fa unes setmanes han trobat el bon camí. Els petits del futbol onze van iniciar amb tres derrotes, però ara ja sumen 16 dels darrers 18 punts i aquest cap de setmana s'han imposat al Vic Riuprimer (3-0).