ACADÈMIA Es resisteix la victòria

Girona B 1-2 Atlètic Lleida

Es resisteix la primera victòria del Girona B. Els nois d'Óscar Álvarez han arrencat molt bé el partit, dominant i generant bones arribades a l'àrea rival, però han acabat veient com l'Atlètic Lleida els remuntava a la segona part. Enric García ha fregat el gol als vuit minuts de joc amb un cop de cap, i de nou a pilota aturada els blanc-i-vermells s'han quedat molt a prop d'obrir el marcador en la següent acció. La insistència ha tingut premi, i a l'equador del primer temps Enric ha recollit una pilota dins l'àrea i ha afusellat per anotar el primer gol. L'equip, còmode sobre la gespa, ha mantingut el control del matx fins al descans, però a la represa les coses s'han començat a torçar. El visitant Boris Garrós ha empatat al poc d'arrencar des dels onze metres, i Moro Sidibé ha capgirat l'electrònic poc després. Tot i intentar-ho fins al final, el Girona B no ha pogut evitar la derrota, i tots els esforços se centren ja en la visita de diumenge vinent al camp de l'Europa B (16.30 h).