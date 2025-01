PRÈVIA Rayo Vallecano vs. Girona

Vallecas, clau per recuperar els bons resultats

Els homes de Míchel Sánchez van caure amb molt d'orgull a Milan, i en la darrera jornada de lliga se'ls va creuar un Sevilla que va acabar aconseguint la victòria a l'últim sospir. Ara, abans d'acomiadar dimecres vinent la Champions a Montilivi amb un altre plat fort, davant l'Arsenal, volen tornar a sumar de tres a la lliga per tornar a la bona línia de resultats i seguir enganxats a la lluita per Europa. Al davant es trobaran un Rayo Vallecano irregular, però molt competitiu i que arriba havent encadenat sis jornades sense perdre. Cert és que pel mig van caure a la Copa del Rei davant la Real Sociedad, però en lliga van empatar la setmana passada al camp d'Osasuna (1-1), i abans havien aconseguit la igualtat en tres encontres més i la victòria davant Valencia i Celta, l'últim duel disputat a casa seva. A Vallecas aquest curs no han estat del tot sòlids, però li han tret punts a grans com el Madrid i l'Atleti, i també van estar molt a prop contra el Barça. Míchel, de fet, ha explicat que són un dels conjunts més intensos de la lliga i que caldrà jugar a un ritme molt alt.