ACADÈMIA L'Infantil A S13 confirma un gran inici de curs guanyant a l'Espanyol

Girona B 1-3 Montañesa Derrota cruel del Girona B, que ha dominat i ha gaudit d'ocasions molt clares per guanyar el partit però no ha estat efectiu i s'ha acabat veient penalitzat per un rival molt eficaç per convertir les seves úniques tres arribades. Les ocasions s'han succeït en els primers minuts, tenint Dawda la més clara a passada de Javi Sarasa, però l'equip ha perdonat i la Montañesa s'ha avançat a pilota aturada al quart d'hora de joc. Entre Enric i Dawda han tingut l'empat just després, però no han connectat bé la rematada amb tot a favor, i tot i que l'amenaça ha persistit, el gol s'ha resistit i fins i tot Sarasa s'ha topat amb el pal abans del descans.



Els de Nou Barris han defensat el resultat davant un Girona B que vivia a camp rival i que ha acabat trobant l'empat mitjançant Hamony, que ha rebut a la frontal i ha marcat un golàs creuant l'esfèrica amb rosca al pal llarg. L'alegria ha durat poc, perquè la Montañesa ha tornat a avançar-se just en la següent jugada amb un tir creuat des del lateral de l'àrea. Tot i provar-ho de totes les maneres possibles i merèixer molt més, el filial no ha pogut tornar a igualar l'electrònic i a l'afegit ha acabat encaixant el tercer en un servei de banda. Diumenge vinent l'equip repeteix a casa i rep la visita del San Cristóbal.





Europa 3-2 Sènior Femení Derrota del primer equip femení en la visita a un camp sempre complicat com el Nou Sardenya. Adriana Cerezuela ha avançat l'equip molt d'hora, però les locals han reaccionat ràpid i han capgirat el marcador amb dos gols a la primera part i un tercer a la represa. Paula Moreno ha retallat distàncies a l'últim minut, però no ha estat suficient per puntuar. De totes maneres, l'equip segueix segon amb quinze punts, i la setmana vinent rebrà la Guineueta.

Juvenil A 0-1 Huesca Derrota dels nois de Sergi Mora, que no acaben de trobar la regularitat a la Divisió d'Honor. L'equip ha estat dominador del matx i ha generat ocasions per aconseguir un resultat millor, però un penal al tram inicial de partit ha permès als visitants avançar-se i conservar l'avantatge fins al final. Els blanc-i-vermells han estat protagonistes amb pilota, vivint molt més a camp contrari i quedant-se a prop de l'empat en diverses ocasions davant un Huesca defensiu. Badia, de córner olímpic, ha estat a punt de sorprendre a la mitja hora de joc, i s'ha reclamat penal en una internada prometedora de Nacho Plaza pel costat dret.



A la represa Curcio ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc en rematar lleugerament avançat al segon pal, i Aguilera s'ha topat amb el pal en una acció d'estratègia. L'arribada més clara ha estat per Richard, que ha caçat una molt bona pilota dins l'àrea, però el xut li ha marxat massa alt. Ara la lliga s'atura pel pont, i a la tornada l'equip viatjarà a Eindhoven per disputar la quarta jornada de Youth League i visitarà el camp del Badalona aquell mateix cap de setmana.