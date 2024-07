ACADÈMIA Sense encert

Només dos equips de l'acadèmia han jugat aquest cap de setmana. Amb motiu de la celebració del carnaval, les competicions catalanes s'aturen, però les estatals no. El Girona B ha visitat L'Escala sense èxit i el Juvenil A un camp tan complicat com el del Mallorca, on no ha pogut allargar la bona dinàmica. Durant aquests dies també s'han disputat els habituals torneigs amistosos, i dos equips s'han proclamat campions: l'Aleví A a Caldes de Malavella i el Benjamí S9 a la Promises Montseny Cup.

L'Escala 2-0 Girona B

Els homes de Sergi Mora no han arrencat bé l'any 2024 i encadenen una nova derrota al Nou Miramar. Dos gols dels exgironins Èric Pimentel i Iker García han posat per davant a la represa l'exigent conjunt d'Aday Benítez, en una bona dinàmica i que encadena sis setmanes puntuant. Diumenge vinent, nova oportunitat davant un altre rival directe que visitarà Riudarenes, el Vilafranca (12h).

Mallorca 2-0 Juvenil A

No era gens fàcil el repte pels homes d'Héctor Simón, que visitaven un Mallorca líder de la Divisió d'Honor i imbatut des del mes de novembre. Els gironins han arrencat bé el partit, però de mica en mica s'han anat veient cada cop més sotmesos per un conjunt local que ha trobat els dos gols de la victòria a la represa, obra d'Alberto i Gabriel. La setmana vinent, un altre enfrontament molt exigent davant el colíder, l'Espanyol.