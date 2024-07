ACADÈMIA Tres punts d'or del Juvenil A per canviar la dinàmica

Tres punts d'or pel Juvenil A, que ha remuntat davant un rival directe i aconsegueix l'anhelada victòria amb l'objectiu que sigui un punt d'inflexió positiu de cara a les pròximes jornades. El cap de setmana també ha estat molt profitós pel Girona B, que ha golejat al Mollerussa a casa i confirma la seva dinàmica a l'alça, mentre que el Juvenil B també guanya i retalla un punt amb el liderat, que ja només el té a quatre.

Girona B 5-0 Mollerussa



El filial torna al camí de la victòria després de caure amb el cap alt davant l'Hospitalet, i es refà amb un festival de gols. Els de Sergi Mora s'han avançat molt d'hora i han sotmès el Mollerussa a través d'un bon joc. A la mitja part ja guanyaven per tres dianes, i ho han arrodonit a la represa amb un hat-trick de Wadi Suzuki. Almena i un defensa en pròpia porteria han fet els altres dos. Se situen desens amb setze punts i, abans de Nadal, visitaran el líder, l'Olot.

Sènior Femení 2-0 Mataró



El primer equip femení s'imposa davant un rival directe a la part alta de la classificació i es situa tercer amb 25 punts. Les blanc-i-vermelles es refan després d'un empat agredolç al camp de la Guineueta, i segueixen en un molt bon estat de forma. Marina i Rut, als compassos inicials, han avançat un Girona que amb el marcador a favor ha estat més còmode sobre la gespa i ha competit bé per segellar la victòria.

Huesca 1-2 Juvenil A



Victòria vital pels homes d'Hèctor Simon, que tot i estar onze jornades consecutives sense guanyar i empatar molts partits, s'han mantingut ferms fins que ha arribat el premi. Els locals s'han avançat a l'inici de la represa, però els blanc-i-vermells han reaccionat i, amb el marcador en contra, han fet un pas endavant. Dos gols de Juan Arango Jr han permès capgirar el marcador.



Mataró 0-2 Juvenil B



Els nois de Kiku Parcerises encadenen ja set jornades sense conèixer la derrota, i segueixen de ben a prop el seu objectiu. En un camp sempre difícil com el del Mataró, han estat solvents per endur-se els tres punts i retallar-ne un amb el líder, que ara és el Granollers. Nico ha obert el marcador ben aviat, i Derek ha ampliat distàncies just després del pas per vestidors. En la pròxima jornada, precisament, els blanc-i-vermelles reban l'actual primer classificat a Vilablareix.



Surt creu en el doble enfrontament davant el Barça

El Cadet A i l'Infantil A rebien el Barça dissabte a la tarda a Torres de Palau en una cita molt exigent que no han pogut superar. Qui més a prop ha estat son els primers, que arribaven segons i amb la possibilitat de retallar distàncies amb el líder, però tot i fer un partit molt seriós han caigut per la mínima (0-1). Tot i això, han plantat cara i han tingut també les seves opcions.

L'Infantil A, en canvi, ha tingut més dificultats davant un Barça dominador que no ha donat opció (1-5). Tot i això, segueixen cinquens en una jornada on l'Aleví S12 ha tornat a guanyar i es manté com a únic líder de l'Acadèmia.