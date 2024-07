Acord amb el Bayer Leverkusen per Aleix Garcia

El Girona FC ha arribat a un acord amb el Bayer 04 Leverkusen per al traspàs d’Aleix Garcia al club alemany. Es tanca així la segona etapa a Montilivi del jugador de les Terres de l’Ebre, que aquest mes farà 27 anys. Des de la seva arribada, el migcampista d’Ulldecona ha jugat 172 partits amb la samarreta del Girona en un total de 5 temporades. En aquest temps ha marcat 8 gols, repartit 21 assistències i ha estat protagonista del segon ascens a Primera Divisió i de la històrica classificació europea.

Aleix Garcia va arribar a Girona l’estiu de 2017 jugant dues temporades com a cedit pel Manchester City. Després de passar per Bèlgica i Romania, l'estiu de 2021 va tornar a Girona, ja com a agent lliure, procedent de la SD Eibar. La seva progressió durant aquest temps ha estat destacada sent un dels pilars de l’equip que s’ha classificat en tercer lloc i obtingut el bitllet per a la propera Champions League .

El Club agraeix a Aleix el compromís, esforç, dedicació i professionalitat demostrada durant el temps que ha estat a Girona i li desitja molt sort en el seu futur professional.

Molta sort, Aleix!