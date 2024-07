Acord amb ZETA Gaming per competir units a l’eLaLiga

El Girona FC segueix apostant fort pel món dels eSports, i tornarà a estar representat a l’eLaLiga Santander per tercer curs consecutiu.

Per aquesta nova temporada, el Girona FC ha arribat a un acord amb ZETA Gaming per participar de manera conjunta en la competició de FIFA22 de LaLiga. ByDani serà el representant del Girona FC eSports i ZETA Gaming en un torneig que reuneix els millors gamers de l’estat espanyol.

No serà la primera vegada que ZETA participi a l’eLaLiga Santander, pel que no és un club nou en el món del FIFA. El club natural de Saragossa, ja sap el que és competir també al màxim nivell en competicions com la eChampions League o la eWorld Cup.