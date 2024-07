Acord entre el Girona i Hisenda per resoldre el deute concursal

El Girona ha arribat a un acord amb Seguretat Social i Hisenda per resoldre el deute contret pel club amb les dues entitats. Aquesta bona notícia, clau per sortir del procés concursal, la va fer pública ahir dilluns el President del Girona FC en el transcurs de la Junta General d"Accionistes que va tenir lloc a Montilivi. Rebled també va aprofitar la reunió per fer una crida a la unitat alhora que afegia: "Crec fermament en fer poc soroll a fora i molta feina a dintre". En l"aspecte esportiu, el President blanc-i-vermell va afirmar que "per sentit comú i malgrat els bons resultats, a dia d"avui, l"objectiu del primer equip és la permanència" mentre assegurava que "sens dubte el futur del Girona és el futbol base, tant a nivell econòmic com esportiu".