Actualització de l’app del Girona FC

Des de fa algunes temporades el Girona FC compta amb una aplicació mòbil que permet als aficionats accedir a continguts exclusius, informació d'interès i, sobretot, tenir el carnet de soci i d’abonat digital, amb la conseqüent possibilitat d'assistir als partits a l'estadi amb comoditat i seguretat.

Ara que comença una nova temporada, el Club vol recordar a tots els seus seguidors la importància de descarregar i mantenir actualitzada l'última versió de l'aplicació mòbil oficial del Girona FC (1.2.22) per als dispositius Android i (1.2.23) per als d'iOS. Aquesta actualització no només garanteix un funcionament òptim i sense errors, sinó que ofereix diversos avantatges que són essencials per als aficionats:

Accés a l'estadi: Amb la darrera versió de l'aplicació, els abonats poden gaudir d'un procés d'accés més fàcil i ràpid a l'estadi, eliminant la necessitat de documents físics.

Informació actualitzada: L'aplicació manté als seguidors al corrent de totes les notícies i actualitat relacionades amb el Club, incloent-hi fitxatges, resultats, i altres continguts exclusius.

Promocions i avantatges: Amb l'última versió, els aficionats poden beneficiar-se d'ofertes i promocions especials en compres de tiquets, productes oficials i altres serveis del Club.

Interacció i participació: L'aplicació permet als seguidors participar en enquestes, vots i altres activitats interactives que ajuden a connectar-se més amb el Girona FC i expressar la seva opinió.

En resum, el Girona FC vol recordar als seus seguidors que tenir la darrera versió de l'aplicació mòbil és absolutament imprescindible per gaudir plenament de tots els beneficis que ofereix. Aquesta actualització millorarà la connexió entre el Club i la seva comunitat d'aficionats, assegurant una experiència més gratificant i completa per a tots els qui segueixen amb passió els colors de l'equip.

Descarrega la darrera versió aquí i viu el futbol d'una manera única amb el Girona FC.