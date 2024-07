Aday dialoga amb dues persones que han viscut al carrer en un vídeo produït pel Girona

El Girona participa activament a la campanya “Ningú dormint al carrer a Catalunya” que té com objectiu conscienciar als ciutadans de que com és la vida de les persones sense llar. Fruit d’aquesta col·laboració es presenta un vídeo, produït pel Departament de Comunicació del club, que mostra un diàleg a tres bandes entre Aday i en Guillem i en Carles, dues persones que han viscut al carrer. Tots ells reflexionen sobre que pot conduir a una persona a aquesta situació i, sobretot com sortir-ne. Aquest vídeo pretén visibilitzar la gent sense llar i recordar, tal i com expliquen Guillem i Carles, que “ens pot passar a tots”.

La campanya “Ningú dormint al carrer a Catalunya” inclou una exposició fotogràfica, xerrades a les escoles per conscienciar als més joves i l’obra “Homeless, el musical social” que es podrà veure al Teatre Municipal el dimecres 20 de març a les 19h. (entrada gratuïta). El musical explica la història d’un antic sense sostre que coneix a una noia que passa la primera nit al carrer.