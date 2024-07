Àlex Granell és el primer seleccionat per al Catalunya-Veneçuela

Aquest matí ha tingut lloc en el Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona la presentació del partit que disputaran les seleccions de Catalunya i Veneçuela el dilluns 25 de març a les nou de la nit a l’estadi de Montilivi. L’acte ha comptat amb la presència entre d’altres, de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Federació Catalana, Joan Soteras; el president del Girona, Delfí Geli, el seleccionador català, Gerard López i el capità del Girona, Àlex Granell.

En el torn de parlaments el president blanc-i-vermell, Delfí Geli, ha afirmat que “és un orgull i una satisfacció que la Federació hagi pensat amb Girona per un esdeveniment com aquest i que Montilivi aculli un altre partit de Catalunya. Des del Girona posarem tots els mitjans per tal que sigui una gran festa. Montilivi ha crescut i ha millorat molt des del matx contra Tunísia, i les dues seleccions que s’enfrontaran tindran les millors condicions per competir”.

Granell, el primer seleccionat

El seleccionador català Gerard López, també present a l’acte, ha comunicat que Àlex Granell era el primer convocat d’una llista completa que es farà pública el dimecres 20 de març. Gerard ha qualificat Granell de “referent del futbol català” afegint que “em fa il·lusió veure com ha crescut futbolísticament”. El capità del Girona ha confessat sentir-se molt “feliç de formar part de la convocatòria. I més a casa meva com és Montilivi. Res em fa més il·lusió que vestir la samarreta de la Selecció Catalana Absoluta. Estic vivint moments inoblidables i aquest és un d'ells”. Gerard, d'altre banda, també ha manifestat que "el Girona és un club especial per mí ja que és l'última.samarreta que vaig vestir".

Preus de les entrades

Els socis del Girona gaudiran d’un preu especial per adquirir les entrades: 5 euros. El preu pel públic general serà de 10 euros.