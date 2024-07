Àlex Marsal no continuarà com a entrenador del Juvenil A

Àlex Marsal no continuarà a la banqueta del Juvenil A del Girona FC la temporada vinent. Entrenador i Club separen els seus camins després de quinze anys a l’Acadèmia, i cinc cursos com a primer entrenador del Juvenil A de l’entitat.

5 temporades al Juvenil A

Després de passar per molts equips del futbol base del Girona FC, Àlex Marsal es va fer càrrec del Juvenil A la temporada 17-18, curs on va aconseguir el seu millor resultat amb el Divisió d’Honor finalitzant en una meritòria quarta posició. Un lloc que va igualar el curs 20-21 on 43 punts van servir per tornar a repetir quarta plaça a la màxima categoria del futbol juvenil espanyol.

L’Àlex ha estat també peça clau en la formació de joves futbolistes que han acabat arribant a debutar amb el Primer Equip.

Des del Girona FC volem agrair a l’Àlex la seva feina durant tots aquests anys i desitjar-li la millor de les sorts en els seus propers reptes personals i professionals. Girona és i serà sempre casa teva. Fins aviat, Àlex!