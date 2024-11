“Hem fet autocrítica i hem mirat tot el que hem fet des de principi de pretemporada. Vam arrancar amb 10 jugadors, hem canviat el lloc d’entrenament, hi ha molts jugadors que han canviat també la metodologia del seu entrenament. Segurament és un cúmul de coses”.

“Hi ha jugadors que han jugat més minuts en els darrers dos mesos que en els últims dos anys”.

“Ara mateix no podem descansar ni recuperar per que la competició està per damunt de tot. Hem de competir i guanyar partits. Hi ha circumstàncies que han provocat el que estem patint ara”.

“Tots els partits són molt importants. A la Copa volíem guanyar i també ho volem fer demà. No és el de demà el partit més important. En el meu cap està la manera de fer que la plantilla estigui amb l’energia suficient per jugar demà, dimarts i diumenge. No puc pensar només en aquest partit sinó que haig de mirar també el que ve”. “Necessitem que l’equip estigui preparat per jugar els tres propers partits”.

“Soc realista i tinc clar que aquest equip acabarà a dalt i que jugarem bé i la gent estarà contenta. Quan torni la normalitat serem un equip competitiu que pot guanyar a qualsevol. Estic tranquil amb el dia a dia dels meus jugadors”.