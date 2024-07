Arrenca la pretemporada 24/25

El Girona FC 2024-2025 es posa en marxa demà amb la mirada posada en una nova temporada històrica i il·lusionant. Una de les principals novetats és el nou centre d’entrenament de Vilablareix, que substitueix a les fins ara instal·lacions de La Vinya, al PGA de Caldes de Malavella.

La pretemporada arrencarà amb entrenaments matinals i les tradicionals proves mèdiques i físiques, que es duran a terme entre el dimecres i el dijous. Per divendres està prevista doble sessió d’entrenament. Dissabte faran l’últim entrenament de la setmana abans de marxar dilluns al Royal Verd Training Center, a la Vall d’en Bas.

Els jugadors convocats per començar la pretemporada demà són:

Gazzaniga, Juan Carlos, Fuidias, Arnau Martínez, David López, Juanpe, Iván Martín, Jhon Solís, Toni Villa, Manu Vallejo, Valery, Portu, Stuani, Jastin, Joel Roca, Artero, Ylias Chaira, Pau Victor i Ibrahima Kébé. També participaran als entrenaments els jugadors del filial Antal, Comas, Selvi, Almena i Minsu.

Míchel Sánchez no podrà comptar demà encara amb dues de les noves incorporacions, Ladislav Krejci i Abel Ruiz, el primer per que va participar a l'Eurocopa i el segon per que es troba concentrat amb la selecció espanyola olímpica, juntament amb Miguel Gutiérrez. Oscar Ureña tampoc hi serà per que està convocat amb la selecció de la República Dominicana per participar als Jocs Olímpics. Dovbyk, Tsygankov, que han participat a l’Eurocopa, Blind que encara està jugant amb Paisos Baixos i Yangel Herrera, que ha competit a la Copa Amèrica, també s'incorporaran més tard.

El Girona té programats set partits amistosos a la pretemporada. Són els següents:

UE Olot-Girona | Dimecres 17 de juliol | 19h. | Municipal d’Olot

Girona FC-Montpellier HSC | Dissabte 20 de juliol | 11h. | Royal Verd Training Center (Vall d’en Bas) (porta tancada)

Girona FC-RCD Espanyol | Dissabte 27 de juliol | 11h. | Torremirona (porta tancada)

Girona FC-Toulouse FC | Dimecres 31 de juliol | 11h. | Torremirona (porta tancada)

SSC Napoli-Girona FC | Dissabte 3 d’agost | 18:30h. | Castel di Sangro

Newcastle-Girona FC | Divendres 9 d'agost | 19:30h. | Saint James Park

AFC Bournemouth-Girona FC | Dissabte 10 d’agost | 19h. | Vitality Stadium

LaLiga EaSports comença per al Girona FC el dijous 15 d'agost. Els gironins visitaran el Betis al Benito Villamarín en la que serà la primera jornada de la competició.