Els braçals de capità tornen a portar l’essència del territori a Montilivi
El Girona FC i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona tornen a sumar forces aquesta temporada 2025-2026 de LaLiga amb una iniciativa que uneix futbol i territori: els braçals de capità personalitzats amb il·lustracions icòniques de la nostra província.
Tal com ja va emocionar l’afició la temporada passada, els partits que el Girona jugarà com a local a Montilivi tindran un toc especial i molt nostrat: el capità lluirà, en cada jornada, un braçalet únic que homenatja un indret, atractiu o esdeveniment del territori gironí.
La col·lecció, formada per dinou braçals, incorpora l’escut del Club, la senyera i una il·lustració diferent per a cada partit. En aquesta primera jornada a casa, el divendres 15 d’agost contra el Rayo Vallecano, el protagonista serà Cala S’Alguer, una joia de Palamós que simbolitza l’esperit mariner de la Costa Brava.
Les il·lustracions són obra de la dissenyadora gràfica Patricia Barcenilla, creadora de la marca BarceDesign, que ha sabut capturar amb sensibilitat i estil l’ànima dels nostres paisatges.
A més, aquest projecte es complementa amb la creació i difusió de continguts turístics i emocionals a les xarxes socials del Girona FC i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per fer arribar encara més lluny la bellesa i la identitat del nostre territori.
Amb aquest gest, el Girona FC no només reforça el seu compromís amb l’entorn, sinó que convida l’afició a estimar-lo i redescobrir-lo partit a partit, braçalet a braçalet. Autèntic Orgull Gironí!