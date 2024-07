Arriba el Draft de FIFA23: busquem el Segon Jugador del Girona FC eSports!

El Girona FC crea una competició a la recerca d’un segon jugador pel seu equip d’eSports. El draft donarà el tret de sortida el proper 10 d’octubre, quan els participants s’enfrontaran entre ells. El Segon Jugador del Girona FC eSports serà la parella de ByDani a les competicions internacionals d’aquest nou FIFA 23.

Inscriu-te omplint el formulari que trobaràs al final d’aquesta pàgina.

El Segon Jugador sortirà d’entre els semifinalistes

El Girona FC escollirà el segon jugador del Girona FC eSports d’entre els semifinalistes del draft. El Club realitzarà un procés de selecció, que apareix a les següents bases legals, entre els 4 millors jugadors de la competició, que finalitzarà amb un partit 2v2 amb ByDani per valorar la compatibilitat de cadascun d’ells amb el gamer oficial del Girona FC eSports. Un cop acabi el procés de selecció, el Club comunicarà la seva decisió.

Uns premis a l’alçada de la competició!

El torneig no només servirà per conèixer el segon jugador del Girona FC eSports, sinó també perquè els participants puguin optar a aconseguir grans recompenses. Els guanyadors gaudiran de premis com entrades per a partits a Montilivi, lots de marxandatge, i samarretes oficials del Girona FC eSports! Aquest és el llistat de premis:

Premis Guanyador:

Samarreta oficial Girona FC eSports

Lot de marxandatge de la Botiga del Club

2 entrades per a un partit a Montilivi.

Premis Segon Classificat:

Lot de marxandatge de la Botiga del Club

2 entrades per a un partit a Montilivi.

Premi Tercer Classificat:

2 entrades per a un partit a Montilivi.

Premi Quart Classificat:

2 entrades per a un partit a Montilivi.

Calendari del draft

El campionat començarà la setmana del 10 d’octubre. Durant dues setmanes es realitzaren les primeres rondes eliminatòries. La setmana de 24 al 30 d’octubre tindran lloc, de manera presencial, la semifinal i la gran final.

Tot el torneig es jugarà en PS5!

El Draft es disputarà de manera online, a excepció de les dues darreres rondes, i tots els participants hauran de fer-ho a través de la PS5. Aquesta decisió es deu a que el jugador seleccionat serà la parella de ByDani en els campionats internacionals, que es disputen en aquesta plataforma.

Els participants, que hauran de ser residents a Catalunya, hauran d’omplir un formulari per a inscriure’s a la competició, el qual trobareu al final d’aquesta pàgina. Un cop confirmada la seva participació, l’usuari haurà de registrar-se a la pàgina Battlefy, plataforma des d’on es gestionarà tota la competició. A la finalització de cada partit, s’haurà de penjar el resultat del partit, juntament amb una fotografia del resultat final a la plataforma de joc Battlefy.

No perdis l’oportunitat, omple el següent formulari i demostra que estàs preparat per ser el segon jugador del Girona FC eSports!