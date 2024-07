“Assolir la tercera plaça també seria històric”

“Tothom té clar el que han fet els jugadors aquesta temporada”

“El València és l’equip més jove de la categoria, i per mi, ha fet una temporada espectacular. A casa son un equip perillós. Partit difícil i complicat, com tots”.

“Hem de fer sis punts per garantir la tercera posició”

“La temporada és increïble més que pel resultat final pel dia a dia. Han fet una feina extraordinària”

“La nostra és una gran plantilla tant per treballar-hi com per competir”

“El handicap serà jugar tres competicions i no fer-ne de menys a cap; ni Lliga, ni Champions ni Copa”.

“És un orgull que uns quants dels nostres jugadors juguin partit amb les seves seleccions. Diu molt a favor de l’equip i la temporada que s’ha fet”

“Assolir els 80 punts és un nou repte. Amb l’actual format de competició, només ho han aconseguit Real Madrid, Barça i Atlético. Ens situaria en un grup de molt prestigi”