Autobusos gratuïts per al Valladolid-Girona

El Girona FC vol comptar amb el màxim suport posible de l’afició a l'estadi José Zorrilla en el partit que l'equip disputarà contra el Real Valladolid el dimarts 13 de maig a les 19h. Per això, el Club posarà a disposició dels Socis que adquireixin entrada per al partit un servei gratuït d’autobusos per facilitar el desplaçament fins a la ciutat castellanolleonesa. Els interessats podran reservar la seva plaça d’autobús durant el procés de compra de l’entrada per al partit (el bus sortirà el mateix dia de partit a les 7h. del matí de Montilivi i arribarà a Valladolid a les 16h. Es tornarà una vegada finalitzi el matx per arribar a Girona al voltants de les 6h.)

Les entrades, únicament per a Socis i que costaran 30 euros, es poden comprar a partir del dimecres 30 d’abril a les 9h. fins al dimecres 7 de maig a les 23:59h. Cada un dels Socis podrà comprar fins a 5 entrades -tots han de ser Socis- accedint a https://viatges.gironafc.cat

Les entrades s’enviaran per correu electrònic durant el dijous 8 de maig.