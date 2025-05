Martina Puigvert, quarta convidada del pòdcast Orgull Gironí

Martina Puigvert, protagonista del quart episodi

La cuinera gironina ha estat la quarta a passar pel vestidor del Girona per protagonitzar un nou episodi del pòdcast Orgull Gironí. Dedicada al món de la hostaleria, és la cap de cuina del restaurant Les Cols, guardonat amb dues estrelles Michelin, i ha traçat el seu propi camí gastronòmic lligat al territori de la Garrotxa. A més, l'any passat va ser guardonada com la millor xef jove de l'Estat. "Va començar la meva mare amb el restaurant fa 35 anys, després s'hi va sumar el meu pare, i nosaltres li hem donat continuïtat al projecte. La gastronomia té un punt difícil d'explicar que si ho sents i ho vius, no vols deixar de formar-ne part". Amb relació al Girona FC també ha explicat que "recentment vaig venir a Montilivi i em va encantar, tinc ganes de tornar-hi."