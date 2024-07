Bones Vacances, Siusplau!

Effah Kingsford, conegut popularment com en Sisplau, marxa de vacances. L'aficionat ghanès que des de Gol Nord recorre l'estadi de Montilivi animant l'equip, se'n torna al seu país per visitar la familia. En Sisplau hi passarà el Nadal i divendres va demanar els aficionats que continuin animant l'equip en els dos compromisos que els homes de Machin tenen a Montilivi abans de l'aturada nadalenca, contra Alavés i Getafe. El Girona necessita el suport de l'afició, sentir l'escalf dels fans a l'estadi i que s'animi l'equip amb el coratge i passió amb que ho fa l'Effah. Bones vacances Sisplau.

Compra d'entrades aquí