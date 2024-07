Campanya d"abonaments: 5 FINALS A MONTILIVI

Queden 5 finals a l"estadi!. El Girona s"enfrontarà al Leganés, Osasuna, Zaragoza, Llagostera i Lugo, en els últims cinc partits del Campionat de Lliga.

Aquest any ens hem guanyat el Dret a Somiar. Queden només 10 partits per acabar el Campionat, 5 dels quals seran a l"estadi de Montilivi...i el Girona ocupa posició d"ascens directe. Jugadors, cos tècnic i afició sou els tres fronts d"atac per assolir l"èxit. I és el moment de donar-vos les GRÀCIES i demanar-vos que continueu amb aquesta força i amb la vostra presència a l"estadi. Ara, més que mai.

Volem Omplir Montilivi cadascun d"aquests partits. Per això llancem una nova campanya d"abonaments: FES-TE ABONAT, A PARTIR DE 25 EUROS, I GARANTEIX EL TEU SEIENT PER LA PROPERA TEMPORADA

A més, pel proper partit a l"estadi -dissabte 18 d"abril a les 16h. davant el Leganés- cada abonat podrà disposar de dues entrades addicionals gratuïtes. Aquesta promoció està limitada a l"aforament de l"estadi.

Som-hi Girona!!