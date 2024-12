Capacitat de reacció

Villarreal 2-2 Girona Punt de valor el que ha aconseguit el Girona a La Cerámica. Els homes de Míchel han anat de menys a més, i tot i arribar a anar dos gols per darrere en el marcador, han tirat d'orgull per igualar l'electrònic amb dues dianes de Van de Beek i Krejci a l'últim minut. Els blanc-i-vermells allarguen la bona dinàmica a la lliga empatant a un camp complicat que els permet sumar deu dels últims dotze a la competició domèstica, i escalen fins a la setena posició amb 22 punts. Travessen el millor moment de la temporada i afronten amb bones sensacions una setmana molt exigent, amb el duel de Copa davant el Logroñés i les visites del Real Madrid i el Liverpool a Montilivi.

Encallats a la primera part Bryan Gil ha exigit l'estirada del porter en el primer minut recuperant prop de la frontal i traient un xut fort i ras ajustat al pal curt. L'equip no ha començat del tot còmode i ha vist com els locals agafaven les regnes del joc i també del marcador a partir del minut vint. Baena ha guanyat línia de fons, ha posat la centrada al segon pal i, tot i que el cop de cap de Yeremy Pino s'ha topat amb la fusta, Barry ha estat atent per recollir el refús i marcar. El Girona ha replicat amb un tímid xut de Danjuma i una rematada de Miguel dins l'àrea que ha desviat Conde, però de nou els locals han tornat a colpejar al límit del descans amb un golàs de Baena, que ha trobat l'escaire amb un xut potent.

Van de Beek i Krejci dibuixen la reacció Tot i la dificultat del context, el Girona no li ha perdut la cara al partit i ha trobat la reacció a la represa. Stuani i Abel han obert la veda amb una doble rematada clara que ha acabat a cóner, i precisament en el servei de cantonada posterior, Van de Beek ha recollit la segona acció i ha aconseguit retallar distàncies amb un xut des de la frontal. Faltant un minut pel final, l'àrbitre ha anul·lat per fora de joc l'empat d'Stuani, que havia rebut de Portu i definit al pal curt, però tot i el cop, els gironins no han deixat de creure-hi, i en l'última jugada Krejci ha colpejat de cop al vot una pilota des de fora l'àrea i ha igualat el marcador amb un gran gol.