Carles Planas, nou reforç per a la defensa

Carles Planas s’ha convertit en nou jugador del Girona. El lateral esquerre de Sant Celoni, que arriba lliure, s’ha vinculat per tres temporades. Planas va començar a jugar al futbol de ben petit, a la PB de Sant Celoni. Amb només deu anys, en el seu primer any d’Aleví, el va fitxar el Barça. En el club blaugrana va passar per totes les categories del futbol formatiu fins arribar al filial. El nou jugador blanc-i-vermell va debutar amb el primer equip del Barça, amb Tito Vilanova com entrenador, en partit de Copa del Rei. També va fer-ho en partit de Champions League.

L’estiu de 2014 fitxa per tres anys amb el Celta de Vigo, amb el qual, en aquesta última temporada, disputa dotze partits.

Fitxa tècnica

Nom: Carles Planas Antolínez

Lloc i data de naixement: Sant Celoni , 4 de març de 1991

Trajectòria

2000-2001 PB Sant Celoni

2001-2010 Futbol Base FC Barcelona

2009-2014 FC Barcelona B

2014-2017 Celta de Vigo

2017-2018 Girona FC

* El jugador serà presentat en roda de premsa demà divendres a les 12h. a Montilivi.