Chicho renova fins el juny de 2020

Narcís Pelach, “Chicho”, ha renovat per dues temporades com entrenador del Peralada-Girona B, fins el juny de 2020. El tècnic del filial blanc-i-vermell va assumir la direcció de l’equip empordanès a la segona volta, quan ocupaven la dissetena posició del Grup 3 de Segona B. En acabar la temporada es situaven novens. Els números de Chicho al capdavant del Peralada-Girona B han estat magnífics: comptabilitzant només els 19 partits dirigits a segona volta, els empordanesos han liderat la categoria, amb 9 victòries, 8 empats i 2 derrotes, mantenint en tretze ocasions la porteria a zero.

Chicho és un jove tècnic de 29 anys que amb 27 va decidir penjar les botes per centrar-se només en la seva carrera com entrenador.Com a jugador va formar-se al futbol base del Girona, fins a Juvenil A. Posteriorment va arribar al Cassà per després incorporar-se successivament a Manlleu, Palamós i Figueres. A la formació blanc-i-blava va compaginar el primer equip amb la direcció tècnica del Juvenil. Després de deixar la pràctica del futbol com a jugador va ser el màxim responsable tècnic del primer equip del Figueres, club d’on va arribar al Peralada-Girona B.

Foto: Chicho amb el secretari tècnic del Girona FC, Iván Hammouch.