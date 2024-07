Club Bolívar serà el rival del Girona FC en el 45è Trofeu Costa Brava

El Girona FC ja té rival per a la propera edició del Trofeu Costa Brava. Es tracta del Club Bolívar, el més important de Bolívia i guanyador en trenta ocasions de la lliga del seu país, la última aquesta mateixa temporada. A més, els aficionats blanc-i-vermells tenen un motiu d’interès afegit ja que Àlex Granell forma part de la plantilla boliviana.

El dissabte 6 d’agost a Palamós

L’edició d’enguany del Trofeu es celebrarà a l’estadi Palamós Costa Brava ja que Montilivi es troba en ple procés de renovació de la gespa. El matx es jugarà el dissabte 6 d’agost a les 21h.

Club Bolívar

El Bolívar va ser fundat el 1925. Actualment és el club més important i amb més seguidors de Bolívia. Amb seu a la ciutat de La Paz, l’equip “celeste” com se’l coneix pel color de la seva samarreta, juga els partits com a local a l’estadi Hernando Siles, amb capacitat per més de quaranta-mil espectadors. L’equip del país andí ha guanyat en trenta ocasions la lliga boliviana i al llarg de la seva història ha participat en nombroses vegades a la Copa Libertadores. El seu president és l’empresari Marcelo Claure, que també és el segon màxim accionista del Girona FC.

El retorn d’Àlex Granell

Els aficionats que el 6 d’agost ocupin les graderies de l’estadi de Palamós es retrobaran amb una llegenda blanc-i-vermella; Àlex Granell. El gironí, després de set temporades a Montilivi, va emprendre una nova aventura futbolística i va fitxar per Bolívar, on s’ha convertit en un dels capitans i jugador referència.

PREUS DE LES ENTRADES

GOLS

- General: 12€

- Socis: 5€

PREFERENT

-General: 18€

-Soci: 10€

TRIBUNA

-General: 22€

-Soci: 15€