Comencen a col·locar la nova gespa de Montilivi

Avui dimecres ha començat la instal·lació de la nova gespa de Montilivi. Aquesta passada matinada el verd de l’estadi va ser extret dels seus camps de conreu a Portugal. Els tepes van viatjar tot el dia en camions frigorífics per arribar aquest vespre a Girona on han començat a ser instal·lats sobre el terreny de joc per l’empresa Royalverd. La feina es fa de nit per tal de treballar a menor temperatura, imprescindible per assolir un bon arrelament.

La nova gespa, que ocuparà una superfície de 8.300 metres quadrats, arribarà amb 414 tepes de 15 metres de llarg i 1,2 d’ample cadascun d’ells. Un cop arreli es cosirà la gespa artificial. Cal recordar que el nou escenari serà híbrid, amb un 97% de gespa natural i 3% artificial. Això garanteix una millor resistència a la climatologia i una major capacitat de regeneració.

És previst que els treballs per col·locar la nova gespa finalitzin la matinada de divendres a dissabte.