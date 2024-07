Comunicat del Girona FC respecte a la venda d'entrades online del Girona-Osasuna

Davant les informacions errònies aparegudes en aquestes darreres hores a les xarxes socials respecte a la venda online el club vol aclarir el següent:

* Responent a la demanda històrica d’una plataforma online de venda d’entrades reclamada pels socis i la resta d’aficionats, el club ja va activar en el passat Girona-Córdoba aquesta opció de tal manera que es poguessin comprar i recollir entrades via online. Aquesta mateixa operativa ha estat aplicada en aquest Girona-Osasuna.

* Conscients de la possibilitat de compra online per part de l’afició visitant, el club ha monitoritzat constantment, a través de les IP dels compradors, l’origen geogràfic d’aquesta compra d’entrades. El club s’havia fixat que si la compra d’entrades des de fora de Catalunya superava el 10% s’aturava tota la venda online. Avui dilluns s’han venut 1.186 entrades per internet (925 a la provincia de Girona), de les quals només 103 són de fora de Catalunya. Quan les entrades s’han exhaurit ni tan sols s’havia arribat a aquesta quota del 10%. Afegir també que aquestes 103 entrades no estan agrupades sinó que estan repartides per les diferents zones de l’estadi.