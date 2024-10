Comunicat sobre protocol d'emergències

En el darrer partit de Lliga jugat a Montilivi aquest diumenge contra l’Athletic Club, en el minut 68 va tenir lloc una emergència mèdica a la zona Preferent.

El Club vol informar que davant una situació d’emergència mèdica als estadis, LALIGA ha implementat aquesta temporada un protocol de comunicació, creant la figura de l’enllaç de terreny de joc. En aquest cas es tracta d’un mosso d’esquadra, que està a peu de camp, en contacte permanent amb la UCO (Unitat de Control Organitzatiu) i amb l’equip arbitral. D’aquesta manera es garanteix un ràpid i efectiu flux d’informació per tal de reaccionar a qualsevol emergència mèdica a la graderia. Aquest protocol es va aplicar a Montilivi i el resultat va ser el desitjat; la persona afectada va rebre una ràpida atenció mèdica.

Protocol d’emergències mèdiques

Per tal de fer arribar als aficionats les accions i situacions que regula aquest protocol, en els propers dies -a traves dels canals oficials de comunicació del Girona- i també en els partits que es juguin a Montilivi, el Club explicarà els passos a seguir i les actuacions per tal que els espectadors tinguin totes les eines necessàries per entendre la presa de decisions.

D’altra banda el Club vol manifestar que, tal i com va passar aquest diumenge a l’estadi, el llançament d’una ampolla d’aigua a la gespa amb la intenció d’advertir sobre l’emergència mèdica que s’estava produint a la grada, tot i que es tractava d’una acció per “fer un bé”, no es el mitjà idoni. L’opció més adequada és avisar al personal de seguretat del sector on té lloc aquesta situació.

Així doncs, el Club reforçarà la informació als aficionats assistents a fi de que tinguin coneixement del que cal fer en aquests casos. A més a més, el Girona FC recorda que llançar objectes al camp és una acció absolutament prohibida i que pot comportar una sanció per al Club.