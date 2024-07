COMUNICAT | Venda d'entrades per al partit vs. FC Barcelona

El Girona FC ha detectat revenda d’entrades i/o abonaments per part de Socis per al proper partit contra el FC Barcelona. El Club anul·larà aquestes entrades i bloquejarà els carnets que hagin estat utilitzats per al partit objecte del frau. A més, ha iniciat els tràmits per sancionar-los d’acord amb el reglament de règim intern que preveu la suspensió temporal de la condició de Soci i/o Abonat fins a un període màxim de dos anys. El Girona FC es reserva el dret de posar aquesta informació a disposició dels Mossos d’Esquadra i recorda als aficionats que s’abstinguin de comprar entrades fora del web oficial del Girona FC.

Entrades amb descompte

D’altra banda, el Girona FC retornarà el 10 per cent de l’import de les entrades a aquells Socis que, tot i no haver-ho reclamat, no hagin aplicat correctament el descompte en el moment de fer la transacció.