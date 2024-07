Coneix a La Canya, el gos oficial del Girona FC

El Girona és la canya, i la Canya també és el Girona, doncs a partir d’ara el club compta amb la seva gossa oficial del Girona FC. Una acció més del primer club pet-friendly del món, que vol transmetre els valors de respecte animal i cura per les mascotes.

La Canya és un labrador retriever de 4 anys, entrenat per intervenció amb infants, gent gran i acostumada a grans volums de gent. És molt tranquil·la i sociable, especialment amb les nenes i nens que se li acosten.

També és una gossa amb molta energia, li encanta participar en diverses activitats i fer alguns “trucs” per divertir-se. Com a tots els seguidors blanc-i-vermells, la tornen boja les pilotes de futbol i el seu punt dèbil són els coloms, a qui no pot deixar de perseguir.

Primer passeig per Montilivi

En la prèvia del partit la Canya va estar a la Fan Zone de Gol Sud i es va fer fotos i va rebre l’atenció de tots els seguidors que es van acostar a conèixer-la.

Abans de l’inici del partit la Canya va realitzar una volta de presentació per la gespa de Montilivi per conèixer a tots els aficionats blanc-i-vermells. A més, podreu seguir-la a les xarxes socials a través del seu perfil oficial d’Instagram: @Canya_GironaFC