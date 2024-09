Controls per evitar revenda d’entrades

El Girona FC intensificarà els controls per evitar la revenda d’entrades per al partit Girona-Feyenoord del proper dimecres. El Club ja ha detectat aquesta pràctica en els darrers dies en diverses plataformes i augmentarà la vigilància en els accessos a l’estadi el mateix dia de partit.

Les entrades per aquest partit són nominals i intransferibles per la qual cosa hi haurà controls a tots els accessos a Montilivi. El Girona FC recorda que qualsevol us indegut, falsificació o revenda d’entrades podrà ser objecte de sanció per als infractors de fins a dos anys de prohibició d’accés a l’estadi.

D’altra banda, per motius seguretat, els aficionats amb entrada per la porta 1 (Preferent) hauran d’accedir per la part nord del carrer Universitat, ja que des de la rotonda de davant de la Facultat de Ciències fins a l’accés 2 (davant Sector Visitant) no s’hi podrà transitar.