El Girona ha aconseguit una contundent victòria contra el Melbourne City per 6 a 0 en el primer partit del torneig Toyota Yaris LaLiga World que els d’Eusebio disputen a l’Índia. Els blanc-i-vermells han demostrat ser molt superiors als australians als que han dominat en tot moment. En els primers quaranta-cinc minuts els gironins han batut tres vegades al porter del Melbourne. Els autors dels gols han estat Portu, amb dos i Lozano. A la segona part el matx ha continuat amb la mateixa línia i l’equip català ha fet tres gols més, aquesta vegada signats per Juanpe, Andzouana i Pedro Porro. Al final dels noranta minuts Aleix García ha rebut el guardó de "Man of the Match" i Portu s'ha endut el "Millor Moment".

Demà el Girona jugarà el seu últim partit de la gira, amb l’equip local dels Kerala Blasters. Si els de Montilivi guanyen o empaten seran els vencedors del trofeu.