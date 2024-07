Final Copa Catalunya: CE Europa 2 -Girona FC 1

Amb el Nou Sardenya ple a vessar, l"Europa ha sortit amb molta intensitat i amb moltes ganes per endur-se el partit. Aquesta força s"ha vist recompensada en el minut quinze quan, Javi Lara ha xutat una falta lateral i Alberto ha rematat de cap al fons de la xarxa. Amb l"1 a 0 al marcador, el Girona ha intentat avançar línies, però la defensa escapulada ha tallat tot intent de contraatac. El domini de la pilota ha estat molt igualat en el primer temps, però les ocasions més clares han estat per al conjunt de Pedro Dólera. Els homes de Pablo Machín han tingut una gran oportunitat per empatar el partit amb una falta a la frontal de l"àrea executada per Jandro Castro i que ha sortit fregant el travesser.

A la segona part, el Girona ha assetjat la porteria de Rafa Leva amb pilotes llargues, buscant els seus davanters i evitant la zona del mig del camp. Per la seva banda, l"Europa ha sortit amb la mateixa intensitat que en el primer temps. Els jugadors de Pedro Dólera han continuat pressionat en la zona del mig del camp, fins que ha arribat el córner del segon gol. Javi Lara ha centrat al primer pal i Poves, de cap, ha rematat a plaer. Jorge Palatsi no ha pogut evitar el 2 - 0 de l"Europa tot i la bona estirada que ha realitzat. Deu minuts després, Christian Alfonso ha escurçat les distàncies en el marcador en una jugada per la banda dreta. El gironí ha creuat la pilota al pal llarg i Rafa Leva no ha pogut aturar-la. Amb aquest gol, el Girona ha pujat la intensitat i ha creat més perill que l"Europa. Els minuts finals han estat d"infart, ja que tots dos equips han tingut clares ocasions de gol. Finalment, la bona defensa de l"Europa ha aconseguit tancar la porteria de Rafa Leva i fer bo el resultat de 2 gols a 1.

Més de 3.100 persones han presenciat el partit en directe des de l"estadi Nou Sardenya. La final ha estat tenyida de dol en record a les víctimes de l"accident aeri de German Wings. Per aquest motiu, els jugadors han lluït un braçalet negre i s"ha fet un minut de silenci abans de començar el partit.

CE Europa: Rafa Leva, Dot, Alberto, Cano, Pastells, Putxi, Ignacio (Javi Sánchez, 88"), Lara (Valderas, 90"), Poves (Camacho, 60"), Guzmán (Padilla, 79") i Nils (Rovira, 74").

Girona FC: Palatsí, Cristian Gómez, Richy, Mata, Christian Alfonso, Juanlu (Coris, 80"), Jandro (Granell, 80"), Carles Mas, Bigas (Adri, 80"), Eloi Zamorano i Marc Rovirola.

Gols: 1 – 0 Alberto (15"), 2 – 0 Poves (64"), 2 – 1 Christian Alfonso (74").

Targetes grogues:

CE Europa: Rovira 88"

Girona FC: Jandro, 70"

Conjunt arbitral:

Àrbitre: José Emilio SÁNCHEZ APARICIO