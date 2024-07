Final Copa Catalunya: venda d"entrades per socis

A partir d"aquest dimarts 10 de març els socis del Girona poden adquirir fins a quatre entrades per carnet per a la Final de la 26a Copa Catalunya. Aquestes entrades, amb descomptes especials, estaran disponibles fins el 16 de març (inclòs) i el seu preu serà de 5 euros per unitat. A partir del dia 17 el preu serà de 10 euros. Els nens de fins a set anys tenen entrada gratuïta.

Els punts de venda són:

•Les oficines de Montilivi, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

•Les taquilles de l"estadi de Montilivi els dies de partit: diumenge 15, de 16 a 18 hores, i diumenge 22, de 15 a 17 hores.

La final es disputarà el dimecres 25 de març a les 21 h. contra el CE Europa a l"estadi Nou Sardenya (c/Camèlies, S/N, Barcelona).