CRÒNICA I Celta de Vigo 2-1 Girona FC; toca aixecar el cap i encarar l'importantíssim partit de dimarts a Valladolid

El Girona no ha pogut endur-se cap recompensa de Balaídos. Els d’Eusebio han caigut per 2 a 1, davant un equip gallec liderat per qui és seu el jugador més destacat, Iago Aspas. Els locals han dominat de manera clara la primera part en la que ja en els primers minuts, Bono ha hagut d’intervenir a fons per neutralitzar els xuts de Maxi i Boufal. En el minut trenta-tres s’ha avançat el Celta amb un gol d’Aspas en rebre una centrada lateral i rematar-la al fons de la xarxa blanc-i-vermella. L’acció més perillosa del Girona en aquests primers quaranta-cinc minuts ha estat una centrada de Pedro Porro rematada per Stuani. El xut de l’uruguaià s’ha perdut per l’esquerra de la porteria de Rubén. A la segona part, Eusebio ha fet un doble canvi per modificar el dibuix tàctic; Juanpe i Borja García ha substituït Patrick Roberts i Aleix Garcia. I només tres minuts d’haver-se iniciat aquest segon temps els de Montilivi han aconseguit l’empat. L’autor del gol ha estat Portu que, després de rebre una pilota a l’interior de l’àrea, l’ha engaltat i llançat enganxada al pal dret de la porteria de Rubén que malgrat estirar-se no ha pogut evitar el gol del murcià. Malgrat la dosi d’esperança que han rebut els gironins amb el gol, això no ha fet baixar els braços al Celta que ho ha continuat intentant i en el minut seixanta-nou Boufal ha fet pujar el 2-1 al marcador amb un gran xut amb rosca que ha impactat al pal esquerra de la porteria de Bono i que ha acabat al fons de la xarxa. Abans de finalitzar el partit, en el noranta-dos, el Girona ha tingut opció per empatar. Ha estat Stuani. El seu xut, a pocs metres de la línia de gol, l'ha desviat un defensa.