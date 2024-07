CRÒNICA I El Girona cau per 2-1 a Vitoria i es confirma el descens dels blanc-i-vermells.

Els d’Eusebio no han pogut assolir el miracle i s’ha consumat el descens a Segona Divisió després d’aquest 2 a 1 davant l’Alavés. La primera part ha estat bastant igualada en quant a possessió però els locals han arribat amb més intenció a la porteria defensada per Gorka. Ja en el minut vuit un xut de Jony ha obligat al porter navarrès a fer una meritòria aturada. La primera ocasió dels blanc-i-vermells ha estat en les botes de Soni. El camerunès ha xutat des de fora de l’àrea i la pilota s’ha perdut per sobre el travesser. En el minut vint-i-sis, i després d’una centrada de Granell, Portu ha connectat un cop de cap que ha sortit fora per poc. Dos minuts més tard, Soni ha tingut la millor del Girona en aquesta primera part. El futbolista africà l’ha engaltat i l’esfèrica ha fregat el pal esquerre. En el minut trenta-sis s’ha produït una modificació en l’onze inicial i Doumbia ha substituït Lozano, lesionat. Quan faltaven cinc minuts per finalitzar la primera part ha arribat el gol local. Wakaso ha fet pujar l’1 a 0 en el marcador després d’un fort xut sobre la mateixa línia de l’àrea. En els segons quaranta-cinc minuts s’ha incrementat la velocitat i la intensitat del matx. A banda, s’ha produït una bona noticia a les files del Girona. Aday ha saltat al terreny de joc després de passar set mesos recuperant-se d’una greu lesió. La primera gran oportunitat del Girona l’ha tingut Doumbia. Després d’una bona centrada d’Aday, el de Costa d’Ivori, de cop de cap, ha enviat la pilota al pal. Pocs minuts després Calleri ha aconseguit el segon de l’Alavés i quan faltaven quatre minuts per complir-se el temps reglamentari Portu ha situat el 2 a 1 definitiu en el marcador llançant un fort xut que ha superat per alt el porter de l’Alavés.