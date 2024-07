David Juncà torna al Girona FC

David Juncà tornarà a vestir la samarreta del Girona FC. El lateral de Riumors i el Club han arribat a un acord per a la incorporació del jugador, que arriba lliure i signa contracte per una temporada més una opcional. Amb 27 anys, Juncà tornarà al Club sis anys després de deixar-lo per fer el salt a Primera amb l’Eibar.

Procedent del futbol base blanc-i-vermell, Juncà va debutar amb el primer equip el 2011 de la mà de Raül Agné, amb 18 anys. Després de 5 temporades i 63 partits a Segona A, amb dos playoff a Primera inclosos, l’estiu de 2015 va fitxar per l’Eibar, fent així el salt a Primera divisió. Amb el conjunt basc, va disputar un total de 55 partits en la màxima categoria estatal. Les tres darreres temporades ha defensat els colors del Celta de Vigo, també a Primera divisió.