David Timor deixa el Girona

Girona i Las Palmas han tancat el traspàs de David Timor al club canari. El migcampista de Carcaixent deixarà la disciplina de l’equip de Montilivi, on ha vestit la samarreta en dues etapes diferents. La primera va ser la temporada 13-14, en la que va jugar trenta-nou partits i va aconseguir vuit gols. Posteriorment va passar per les files del Valladolid i el Leganés. El seu segon període de blanc-i-vermell va ser la temporada passada, la 17-18, amb un total de dinou partits i dos gols en el seu compte particular.

El Girona agraeix a David Timor el treball, dedicació i compromís demostrat defensant l’escut del Girona i li desitja molta sort en el futur.