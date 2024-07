David Timor tornarà a vestir la samarreta del Girona

David Timor, que va defensar la samarreta del Girona la temporada 2013-2014, tornarà a Montilivi. El Girona FC ha arribat a un acord amb el migcampista valencià, de 27 anys, que firma contracte per tres temporades fins el 2020. Timor coincidirà amb Pablo Machín, un dels entrenadors que va tenir durant la seva estada a Montilivi i compartirà vestidor, de nou, amb Ramalho i Eloi i Pere Pons.

Migcampista esquerrà de gran recorregut i bon xut, Timor es va formar al planter del València, arribant fins al filial valencianista. L’estiu de 2010 es va incorporar a l’Osasuna per jugar, primer al filial i, posteriorment, al primer equip. Tres temporades més tard, el 2013, va aterrar a Girona. Com a blan-i-vermell va jugar 39 partits i va aconseguir 8 gols. Un any més tard va firmar pel Real Valladolid. Després d’una temporada, en el mercat d’hivern següent va tornar a Primera a les files del Leganés.

Fitxa tècnica

Nom: David Timor Copovi

Lloc i data de naixement: Carcaixent (Valencia), 17 d'octubre de 1989

Trajectòria

2008-2009 Valencia C. F. Mestalla

2010-2011 C. A. Osasuna "B"

2010-2013 C. A. Osasuna

2013-2014 Girona FC

2014-2015 Real Valladolid

2015-2016 Real Valladolid / Leganés

2016-2017 Leganés