Derrota a Eibar (4-2)

El partit ha començat a un ritme alt, amb els dos equips amb l’objectiu de fer-se amb la iniciativa del joc. El Girona, avui amb Juncà de central per la baixa de Juanpe, i el retorn de Pol Lozano després de la lesió, ha pogut inaugurar el marcador ben aviat però ha estat el conjunt basc el que ha situat l’1-0 en la següent jugada gràcies a un xut llunyà de Javi Muñoz. Immediatament després, Etxeita ha fet falta sobre Bernardo dins de l’àrea i l’àrbitre ha assenyalat la pena màxima. Stuani s’ha encarregat de llançar el penal per empatar el partit. Novè gol de l’uruguaià que ha marcat en 5 dels 6 darrers partits. Quan semblava que s’arribaria a la mitja part amb empat, Stoichkov ha engaltat una canonada llunyana que ha suposat el 2-1.

No ha començat bé la segona part. Sergio Álvarez ha fet el tercer gol local en rematar de cap una jugada embolicada dins de l’àrea. Michel ha fet entrar Artero i Samu Sáiz en el lloc de Pol Lozano i Jairo i ha passat a defensa de quatre, amb Juncà de lateral. El de Riumors ha estat expulsat a un quart per al final per una falta en la frontal. Bustos, que ha sortit des de la banqueta, ha fet el segon del Girona amb una canonada des de fora de l’àrea. En el 85, l’Eibar ha tornat a perforar la porteria de Juan Carlos, amb un gol de Tejero. Un 4 a 2, que ha resultat ser ja definitiu. El Girona rep dilluns el Leganés a Montilivi i tindrà dues baixes més: Ibrahima, per acumulació de targetes, i Juncà, que ha estat expulsat.