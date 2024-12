Desencertats

Mallorca 2-1 Girona

Ensopegada de l'equip a Son Moix, que no ha estat capaç de trobar la seva millor versió i s'ha topat amb un Mallorca sòlid i efectiu al davant, i que ha defensat l'avantatge amb molt d'ordre. Als de Míchel se'ls ha posat el partit de cara amb una diana molt matinera de Van de Beek, que ha aprofitat un refús dins l'àrea per engaltar un xut precís que ha superat a Greif. Els locals han igualat l'electrònic pocs minuts després en una contra perfecta que Larin s'ha encarregat de finalitzar dins l'àrea. Tot i l'empat, els blanc-i-vermells es quedarien amb un més a la mitja hora de joc per una temerària entrada de Muriqi a Bryan Gil que li ha costat l'expulsió.

Els de Míchel s'han anat diluint amb el pas dels minuts i els ha costat amenaçar un Mallorca còmode sobre la gespa. Un malentès entre Juanpe i Gazzaniga ha permès a Larin fer el segon a la tornada de vestidors, i els balears han plantat un mur a l'àrea i han negat qualsevol opció a un Girona que tampoc ha estat encertat en els seus intents ofensius. Tot i intentar-ho posant pilotes a l'àrea, no han pogut finalitzar-ne cap amb perill real i han acabat cedint. Divendres, els blanc-i-vermells tindran una nova oportunitat a l'estadi contra el Valladolid per tornar l'any amb bones sensacions davant l'afició.