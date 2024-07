Avui divendres celebrem el “Dia Internacional de la Dona”. Per aquest motiu, en el partit d’aquest diumenge a Montilivi davant el València ho tindrem ben present realitzant una sèrie d’accions en les que les protagonistes seran les dones. En una d’elles, els braçalets de capità i capitana del primer equip masculí i del Sènior femení lluiran el color morat. També, totes les futbolistes dels equips femenins del Girona seran presents a l’estadi i un grup d’elles protagonitza un vídeo molt especial que es podrà veure pel vídeomarcador. Aquell mateix matí, en la VII Jornada de l’Esport Femení, el Girona hi estarà representant. També a les dones estarà dedicat el contingut musical que s’escolti per la megafonia de Montilivi ja que totes les cançons que seran d’artistes femenines.