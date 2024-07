Dos gols de l’Oviedo en començar la segona part anul·len les esperances del Girona

Un gol tan bon punt començar la segona part i un segon, set minuts després, han anul·lat les bones sensacions que el Girona ha donat a la primera part, en la que ha dominat i gaudit de les millors opcions. Així ha estat de bon principi ja que en el minut sis Borja García ha llançat un xut amb rosca que fregava el travesser de la porteria de Juan Carlos. Però l’home més perillós dels locals, Toché, ja donava senyals de perill i en el disset obligava René a fer-s’hi a fons per aturar un xut del davanter de l’equip asturià. Posteriorment els gironins continuaven acostant-se a l’àrea local i Portu i Longo posaven l’ai al cor a l’afició del Tartiere. En el trenta-nou ha arribat l’ocasió més clara del Girona i que, en cas d’entrar, hauria pogut donar un tomb al partit. Sebas Coris ha entrat dins l’àrea i pràcticament sobre el punt del penal ha llançat un xut que ha aturat Juan Carlos, un dels jugadors més destacats de la nit.

I ha arribat la segona part que no podia començar pitjor. En un llançament del córner, Toché, enganxat al pal, enviava la pilota al fons de la xarxa sense que René hi pogués fer res. Els blanc-i-vermells, tocats per aquest gol tan matiner, els ha caigut una altra gerra d’aigua freda set minuts després. De nou Toché marcava un gol en aprofitar un passi en profunditat. Poc després el porter gadità del Girona ha evitat una nova diana dels de casa. Però els de Machín no s’han rendit i han buscat retallar distàncies. Quasi ho han aconseguit, quan en una doble rematada han obligat a Juan Carlos a treure el millor de si mateix i respondre amb una magnífica doble aturada. A partir d’aquest moment l’equip de Montilivi ha posat una marxa més i ha sovintejat l’àrea del porter “azulón” però sense resultats, arribant al final del matx.

La propera cita dels blanc-i-vermells serà el dissabte que ve a les 20:30h. a Montilivi on rebran al Rayo Vallecano.